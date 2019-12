Tevez: “La Cina la peggiore decisione della mia carriera”

TORINO – L’ex calciatore delle Juventus ora al Boca Juniors Carlitos Tevez, ha parlato intervistato dai microfoni di TyC Sport.

"La Cina è stata la peggior decisione che ho preso nella mia carriera. Mi sono pentito fin dal primo giorno. Questo ha messo in discussione il mio status di idolo della tifoseria. Però non voglio giocare in nessun altro club in Argentina: sono arrivate molto proposte, ma voglio restare al Boca".