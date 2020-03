Tevez, gol e titolo poi il bacio a Maradona

TORINO – Nella notte è arrivato il 69esimo titolo conquistato dal Boca Juniors dell’ex bianconero Tevez, il primo titolo in assoluto all’epoca del Coronavirus. Proprio l’ex bianconero è stato il protagonista indiscusso del match che, nei minuti finali è riuscito a trovare il gol vittoria, battendo il Gimnasia per 1-0, allenatore da Diego Armando Maradona. La particolarità però arriva dopo la rete dell’Apache che, corre verso il Pibe De Oro ed esultando lo bacia in bocca, in uno scatto che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo.