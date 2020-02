Teotino: “Penso che Cristiano Ronaldo resterà. Alla Juventus serve tempo…”

TORINO – Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sulla Juventus e Cristiano Ronaldo: “Serve tempo per costruire un gioco, ma non è un’esclusiva italiana. Spesso le società non vogliono aspettare ma così si rallenta il processo di crescita delle squadre. Che ci siano dei ritardi nel gioco della Juventus dopo la scelta di Sarri ci sta. In questo momento si può discutere, ma mi sembra esagerato dare addosso al tecnico. Il suo gioco richiede grande intensità, ancora forse i giocatori non sono entrati nei meccanismi. Ronaldo? Penso che anche l’anno prossimo sarà alla Juve. Se i bianconeri non dovessero vincere niente (e non credo) ci sarebbero tante offerte da lontano ma vorrà restare ad alto livello. Siamo sicuri che alla Juve non serva un centravanti nel prossimo mercato? Se Higuain non gioca c’è un vuoto, se lo fa non è quello che conosciamo…”.

