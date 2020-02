Tavecchio: “Nicchi è contro il Var. Finalmente abbiamo un campionato combattuto”

TORINO – L’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, è intervenuto a Radio Punto Nuovo parlando di attualità: “Il Var è un discorso molto ampio che parte da una questione nel 2014. Due anni dopo vennero stabilite le norme di ausilio agli arbitri e si doveva capire chi dovesse applicarle. Le abbiamo applicate noi contro l’indifferenza del sistema arbitrale che non aveva avuto modo di apprezzare. L’uomo non può stabilire a vista 10 centimetri di fuorigioco, quindi questa tecnologia ha migliorato l’andamento delle partire. Il Var è una grande innovazione e il calcio è arrivato anche tardi ad utilizzare questo supplemento. Nicchi? Disse di essere contrario al Var. Le dichiarazioni restano agli atti non posso giudicare gli arbitri che sono un’associazione con le proprie gestioni politiche, avranno le proprie motivazioni per eleggere Nicchi. Presunzione di non andare al Var? L’arbitro è il primo grado di giustizia sportiva, è difficile giudicare. Ognuno ha le proprie caratteristiche e peculiarità, anche se mi sembra illogico non utilizzare un supplemento che può darti una mano concreta. Non ho seguito le polemiche di Giua, ma il presidente del Napoli ha il suo avvocato che sa il suo mestiere. E’ un campionato finalmente combattuto, la completa egemonia dei risultati della Juve era troppo, anche se credo sia difficile spodestarla”.

