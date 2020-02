Tarenzi: “Peccato per il risultato, abbiamo dato il massimo

TORINO – Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Femminile ha parlato al termine della sfida contro la Juventus Women: “E’ stata una bella partita, specialmente nel primo tempo ce la siamo giocata al massimo. Peccato per l’ultimo quarto d’ora in cui sono arrivati quei 3 gol. Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato e questo fa vedere che ci siamo per i primi posti. Cosa possiamo imparare dalla Juventus? C’è sempre qualcosa da rubare a qualcun altro, dobbiamo cercare di imparare da questa squadra che riesce sempre a gestire il gioco. Il duello con Sara Gama? Sapevo sarebbe stato duro, spero sia stato un bel duello. Comunque l’importante è divertirsi, noi diamo sempre il massimo”.