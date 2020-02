Tardelli: “Verona la vera sorpresa del campionato”

TORINO – L’ex giocatore Marco Tardelli ha parlato attraverso le colonne del quotidiano La Stampa.

Tutti aspettavamo che la Lazio ci desse un segnale, una vittoria importante al momento giusto che la incoronasse come la vera antagonista della Juventus. Ma il Verona, la vera sorpresa del campionato, e anche un po’ di sfortuna, non glielo hanno permesso anche se credo che la Lazio rimanga fra le grandi”.

Poi le parole per Conte e Pioli: “Siete arrivati a Milano attraverso percorsi diversi. Conte ad inizio stagione con la possibilità di costruire la squadra con le proprie idee mentre Pioli in corsa dopo l’esonero di Giampaolo trovando così una squadra costruita su idee altrui, un lavoro non facile che ha bisogno di tempo e di grande pazienza, difficilmente concessi in questo nostro calcio. Allenatori diversi nell’affrontare lo spogliatoio, ma entrambi positivi”.