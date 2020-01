Tardelli saluta Anastasi: “Grazie Pietro, sei stato un esempio”

TORINO – Quella di venerdì è stata una giornata dolorosa e buia in casa Juve ma anche per tutto il mondo del calcio e dello sport in generale, a causa della scomparsa dell’ex centroavanti della Vecchia Signora e della Nazionale, Pietro Anastasi. Pietruzzo, si è spento all’età di 71 anni a causa della sua malattia che si portava avanti da tre anni, la Sla. In tanti hanno voluto ricordarlo e per farlo hanno scelto anche la via dei social, come il suo ex compagno Marco Tardelli che, ha postato diverse foto che li immortalano insieme e sotto, il seguente messaggio: “Grazie Pietro, sei stato un esempio per me e per molti altri”.