Tardelli: “Playoff? Non sono d’accordo”

TORINO – L’ex giocatore Marco Tardelli ha parato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Non sono favorevole all’eventualità dei playoff, onestamente è uno scenario che non mi stuzzica particolarmente. Piuttosto si potrebbe, come dire, “congelare” il campionato e riprendere a giocare più avanti, magari da maggio in poi. Ovviamente gli Europei sarebbero da posticipare, ma per quanto riguarda la nostra Serie A non vedo altre soluzioni se non questa”

