Tardelli: “Conte ha lasciato più il segno di Sarri”

TORINO – L’ex calciatore Marco Tardelli ha parlato della Juventus e del campionato italiano intervistato dai microfoni de Il Mattino.

Queste le sue parole in merito all’influenza che Maurizio Sarri e Antonio Conte hanno avuto sui rispettivi nuovi club: “ Sarri o Conte? Senza dubbio c’è molto più il segno di Conte. Vedo nell’Inter la sua aggressività. Vedo ragazzi che nella passata stagione non riuscivano ad avere un rendimento accettabile, dare il massimo. E’ evidente che credono in lui.”