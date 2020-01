Tacchinardi: “Juve la squadra con la rosa più forte”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato intervistato dai microfoni di Soprtmediaset.

Queste le sue parole sulla lotta per lo Scusetto: “Il mercato può anche spostare gli equilibri. Secondo me soprattutto per l’Inter e per la Lazio, perché la Juventus ha una rosa di altissimo livello. I nerazzurri possono veramente arrivare fino in fondo se fanno gli acquisti giusti, più della Lazio. Detto questo per me la Juve è ancora la squadra più forte, con la rosa più forte.”