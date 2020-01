Tabarez: “Bentancur ha avuto un’evoluzione eccezionale”

TORINO – Il commissario tecnico dell’Uruguay Oscar Tabarez ha paralto del centrocampista uruguaiano della Juventus Rodrigo Bentancur.

“La sua è un’evoluzione eccezionale. Recentemente ho letto un’intervista nella quale raccontava di come la mentalità vincente che si respira alla Juve abbia cambiato la sua di mentalità, l’abbia formato e trasformato. Avevo parlato con lui tempo fa e mi aveva detto che Sarri a volte lo stava usando al posto di Pjanic. Mi sembrava avesse qualche dubbio, non si sentiva tanto sicuro o a suo agio nel posto e l’avevo incoraggiato a tirar dritto, a cercare di adattarsi. E nella gara con l’Udinese a me è piaciuto molto in quella posizione. L’ho visto con aggressività e talento, rapido nel far girare e liberare la palla, sicuro. E bisogna sottolineare che ha ancora 23 anni e un grande cammino davanti a se.”