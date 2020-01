Tabarez: “Bentancur, evoluzione eccezionale: la Juve lo ha cambiato”

TORINO – Rodrigo Bentancur mancherà domani contro il Cagliari. L’uruguaiano è ormai diventato un perno fondamentale del centrocampo bianconero. Arrivato quasi per caso nell’operazione Tevez-Boca, Il classe 1997 somiglia sempre più a un insostituibile di questa Juventus. A parlare della sua straordinaria crescita è stato Oscar Tabarez, CT della nazionale uruguaiana, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha spiegato: “L’evoluzione di Bentancur è eccezionale. Recentemente ho letto un’intervista nella quale raccontava della mentalità vincente che si respira alla Juve e come questa abbia cambiato la sua di mentalità. Avevo parlato con lui tempo fa e mi aveva detto che Sarri a volte lo stava usando al posto di Pjanic, dove però mi diceva di non sentirsi tanto sicuro o a suo agio. Io l’avevo incoraggiato invece a tirar dritto, a cercare di adattarsi. Quando ha giocato in quel ruolo, contro l’Udinese, a me è piaciuto molto: l’ho visto con aggressività e talento, rapido nel far girare e liberare la palla, sicuro. E bisogna sottolineare che ha ancora 23 anni e un grande cammino davanti a sé”.