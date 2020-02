Szczesny: “Ronaldo fa di tutto per farci vincere, dobbiamo capire cosa non va in trasferta”

TORINO – Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato dopo la sconfitta contro il Verona di ieri sera.

Vi siete confrontati tra di voi?

“No, parleremo domani come sempre”.

Ciò che vi preoccupa?

“Abbiamo capito che nei momenti importanti della partita non siamo stati attenti, dobbiamo capire cosa è successo”.

Le motivazioni vengono meno?

“Non credo perché in casa abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto molti gol, mentre in trasferta abbiamo fatto più difficoltà e bisogna correggerlo subito perché è imbarazzante che una squadra di questo valore lasci punti per strada in questo modo”.

C’è il rischio che Sarri non sia perfetto per questa squadra o la strada è quella giusta?

“No, io credo che la strada sia quella giusta però è chiaro che c’è un grande margine di crescita. In casa abbiamo visto una Juve che vince e gioca bene, in trasferta non siamo riusciti a farlo ma la strada è quella giusta”.

Ronaldo era arrabbiato?

“Sì come tutti noi perché abbiamo lasciato tre punti importanti per strada, era arrabbiato. Lui fa di tutto per farci vincere”.