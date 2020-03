Szczesny: “Orgoglioso di condividere questo momento con il popolo italiano”

TORINO – Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio per l’Italia in questo difficile momento.

“Mentre continuiamo a preoccuparci delle nostre famiglie e dei nostri cari, pregando che non vengano colpiti dal virus, continuiamo a chiederci anche come e perché ciò è accaduto. Domande a cui potremmo non trovare mai risposte.

Ma ci chiediamo anche del futuro. In che modo ciò influirà sulla nostra società? Le cose torneranno alla normalità? E mi ha fatto pensare … Uno potrebbe considerarsi sfortunato di essere in Italia in questo momento – il paese più colpito dal virus. Ma non sono d’accordo. Mi sento fortunato qui perché so che questo è un paese che batterà questo virus con quell’unità e quella passione per cui gli italiani sono famosi. Per le generazioni a venire i bambini di tutto il mondo studieranno l’incredibile storia di questo paese. Impareranno a conoscere la sua arte meravigliosa, la sua architettura unica, la moda, il cibo delizioso ecc.

Da nessuna parte nei libri di storia si troverà nulla sul Covid-19. Perché l’Italia è più grande, migliore e più forte di questo virus.

Quindi, mentre mi manca terribilmente la mia famiglia e prego per il loro benessere, sono orgoglioso di condividere questo momento difficile con il popolo italiano.

Resisti Italia, andrà tutto bene!”