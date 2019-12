Szczesny e Alex Sandro pronti per Riyad?

TORINO – La Juventus oggi volerà a Riyad per la Supercoppa Italiana. Domenica ad affrontare i bianconeri ci sarà la Lazio, in un particolarissimo rematch dell’ultima sconfitta subita dalla Juventus. A preoccupare Sarri sono le condizioni di Szczesny, che con l’elongazione del pettorale ha regalato il record di presenze a Buffon con qualche giornata di anticipo. Il portiere polacco – riporta il Corriere di Torino – si sta allenando in maniera differenziata, ma dovrebbe comunque riuscire a scendere in campo. Anche Alex Sandro, uscito dal match contro la Samp con un affaticamento muscolare, dovrebbe poter rientrare in tempo per la partita di Riyad.