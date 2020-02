Szczesny: “Abbiamo fatto male ma bisogna andare avanti. C’è ancora il match di ritorno”

TORINO – Il portiere bianconero, dopo Juve-Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Come vi siete allenati questa settimana? Atteggiamento sbagliato? Abbiamo fatto male ma ci sta ancora la partita di ritorno. Anche in Champions altalenanti? Non sono d’accordo, credo che dopo il primo tempo ci siamo ripresi e bisogna andare avanti. Mancanza di organizzazione sul gol? Sicuramente la mancanza di un uomo ha fatto la differenza però l’azione bisogna fermarla prima che inizia, abbiamo sbagliato sul fallo laterale. Deconcentrazione? Ci può anche stare che uno ti anticipa così tanto davanti, per gli episodi non so c’è stata una non-comprensione tra Bonucci e Pjanic”.

