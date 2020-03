Szczesny: “Restate a casa”

TORINO – Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato attraverso i suoi canali social.

L’estremo difensore della Juventus ha lanciato il suo appello in questo momento di difficoltà, invitando la venere a rimanere a casa: “ Tutto è già stato ripetuto più volte, ma un piccolo promemoria per tutti voi non fa male. Non importa dove tu ti trovi nel mondo, sii responsabile. Ricorda che le tue azioni possono influenzare altri. Non sottovalutare questo virus. Le nostre azioni responsabili faranno una grossa differenza nel mondo e salveranno le vite di migliaia di persone. State a casa.”