Svolta Juve: CR7 pensa al rinnovo

TORINO – Nonostante ora il calcio giocato sia fermo da poco piu di una settimana, anche lontano dal campo Cristiano Ronaldo riesce sempre a trovare il modo per far parlare di se. Questa volta però a beneficiarne potrebbe essere l’intero ambiente juventino perchè, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il fenomeno di Funchal avrebbe tra le sue idee, quella di rinnovare con la Vecchia Signora, per potergli consentire di competere ancora a lungo nel calcio che conta. A maggior ragione se dovesse arrivare la conquista della Champions, potrebbe essere la garanzia sul suo prolungamento.