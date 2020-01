Svista al VAR, Irrati sospeso per un turno

TORINO – Il calcio di rigore non assegnato all’Atalanta per il fallo di Lautaro Martinez ha fatto discutere e infiammato le moviole degli ultimi giorni. Il fallo dell’argentino, troppo evidente per non essere segnalato, è costato caro a Irrati. La svista al VAR dell’arbitro – riferisce la Gazzetta dello Sport – gli costerà un turno di stop. Nicola Rizzoli ha deciso di sanzionare in questo modo l’errore di Irrati durante Atalanta-Inter, che ha negato all’Atalanta un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la storia del match, terminato 1-1.