Supercoppa: una Lazio affamata batte la Juve 3-1

TORINO – Troppa Lazio per questa Juve. A Riyad la Supercoppa Italia se la giudicano i biancocelesti con una super prestazione. La squadra di Sarri, dall’altro lato, è sembrata spenta, fuori ritmo e senza idee. Nel primo tempo Luis Alberto insacca su una sponda di Immobile, nel finale invece Dybala insacca una ribattuta per il pareggio. La ripresa è tutta a stampo laziale, con Lulic che riporta in vantaggio i suoi con un destro al volo, in pieno recupero espulso Bentancur per doppia ammonizione e Cataldi chiude la partita con una punizione perfetta. La differenza l’ha fatta la voglia di vincere e la cattiveria agonistica, entrambe assenti nella Juve.