TORINO – Domenica Juventus e Lazio si giocheranno la Supercoppa Italiana. Maurizio Sarri per la prima volta potrebbe alzare un trofeo italiano da professionista. Le uniche vittorie nostrane del tecnico toscano si limitano ad un titolo in Eccellenza e a una Coppa Italia di Serie D. A Riyad dunque, in caso di vittoria dei bianconeri, Sarri alzerebbe il primo trofeo italiano tra i professionisti.