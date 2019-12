Supercoppa, Lazio: Inzaghi può contare sui migliori 11

TORINO – Sia la Juventus che la Lazio arrivano alla Supercoppa di Riyad in un gran momento. Bianconeri e biancocelesti scenderanno in campo domenica in Arabia Saudita in uno scontro che ha più di un precedente. Sarri potrebbe riproporre il tridente ‘Digualdo’, ma non potrà contare su molti giocatori potenzialmente preziosi. Discorso diverso per Inzaghi, che sarà costretto a fare a meno soltanto di Vavro e Lukaku. I due non sono esattamente due titolari, dunque è possibile affermare che la Lazio sia al gran completo e che il tecnico biancoceleste potrà schierare la sua migliore formazione contro la Juve.