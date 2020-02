Su Smalling c’è anche la Juventus

TORINO – Il neo difensore della Roma, Chris Smalling, sta incantando e sorprendendo tutta la Serie A a suon di grandissime prestazioni. Il giocatore però è in prestito secco dal Manchester United e il ds giallorosso Petrachi sta lavorando con i Red Devils per acquisirlo a titolo definitivo. Il suo acquisto però, dipende anche dalla Champions: se la squadra capitolina non dovesse qualificarsi alla maggiore competizione europea Smalling potrebbe decidere di cambiare meta, con l’ipotesi Juventus che sta prendendo sempre più quota.

