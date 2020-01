Striscione degli ultrà napoletani per Sarri: “Sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande”

TORINO – Napoli- Juve è da sempre riconosciuta come una delle sfide piu elettrizzanti del nostro campionato, soprattutto per la forte rivalità che intercorre tra le due tifoserie. A maggior ragione da quando gli ex partenopei Higuain e Sarri, hanno deciso di approdare dalla parte ‘del nemico’. Proprio all’allenatore toscano è stato rivolto uno striscione da parte della tifoseria azzurra che, lo accoglie cosi: “Gobbo bast….Sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande”. Chissà come reagirà Sarri di fronte a questa ‘dedica’.