Stoccata dei tifosi bianconeri a quelli nerazzurri: “Scudetto assegnato: ci risiamo?”

TORINO – Questa ultima giornata di campionato per molte squadre non si è disputata, a causa dell’emergenza Coronavirus che, si sta spargendo a macchia d’olio quasi su tutto il continente. Sono state tantissime le polemiche da parte delle tifoserie per la decisione di rinviare a maggio le gare, compreso il big match di Torino tra Juve e Inter che, ha fatto infuriare i sostenitori nerazzurri. Immediata è arrivata la replica degli ultras bianconeri che, nella notte hanno dato vita ad uno striscione apparso di fronte allo stadio San Siro che recita cosi: “Campionato rimandato, terzo posto conquistato, scudetto assegnato: ci risiamo?”, firmato dai Drughi.