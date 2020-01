Stendardo: “Il Napoli poteva battere la Juve solo con la partita perfetta”

TORINO – L’ex difensore della Juve Stendardo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha parlato della sfida tra Juve e Napoli di domenica scorsa.

“Il Napoli ha espresso un gioco bellissimo con dei movimenti precisi. È stata una partita perfetta, solo in questo modo si poteva battere la Juventus. Petagna è un giocatore fisico. Molto forte. È un giocatore che è migliorato negli ultimi anni e anche se non fa gol aiuta molto la squadra. Ha delle caratteristiche particolari, diverse rispetto a Mertens, Callejon ed Insigne. Sa tenere palla e far salire la squadra. Questo Napoli di Gattuso mi piace molto. Soprattutto in queste ultime partite. Sappiamo benissimo che Manolas è un giocatore importante con delle grandi qualità. Ha delle doti atletiche e tecniche importanti, che lo portano ad essere più impulsivo, mentre Albiol era più riflessivo”.