TORINO – Su Kumbulla c’è anche la Juventus. Nella partita di stasera al Bentegodi saranno presenti alcuni osservatori bianconeri per visionare il giocatore gialloblu. Sul difensore ci sono molti club di Serie A tra cui il Napoli che sembrava averlo in pugno già poco tempo fa. Kumbulla intanto sta incantando tutta Italia a suon di grandi prestazioni e siamo sicuri che anche nel match di stasera non sarà da meno.

