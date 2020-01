Spunta anche il Bayern Monaco nella corsa Emre Can

TORINO – Nonostante le belle parole spese ieri da Fabio Paratici circa il futuro di Emre Can, il giocatore sembra comunque destinato alla partenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, anche il Bayern Monaco si sarebbe inserito nella corsa per il tedesco ma il Borussia Dortmund rimane in vantaggio. La Juventus vorrebbe chiudere l’affare il più presto possibile per evitare ritardi dell’ultimo minuto. L’intesa per la sua cessione si dovrebbe trovare intorno ai 30 milioni di euro.