Spalletti: “Solo il Milan mi ha cercato, non avrei smesso”

TORINO – In occasione degli Italian Sport Award, l’ex tecnico Luciano Spalletti ha parlato del suo passato e de suo futuro.

“L’anno scorso è stato intenso, in una stagione per certi versi complicata. Probabilmente è per questo che la classifica finale ha avuto più valore perchè c’è stato il raggiungimento della Champions. Pronto per un’altra esperienza? Fosse stato per me, non avrei smesso. Ora è facile guardare al futuro. Quello di cui ho bisogno è un’altra sfida come quelle con Zenit, Roma e Inter. Dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire a risolvere le situazioni complicate”.