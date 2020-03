Spadafora: “Martedi si decideranno le sorti della Seria A. Sospensione a rischio”

TORINO – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha rilasciato delle dichiarazioni durante l’evento Quelli Che il Calcio, dove ha parlato della possibilità di sospendere il campionato.

“Sì, c’è questa possibilità. Martedì aspettiamo la decisione della Lega per quello che si farà per il campionato. Il Decreto del presidente del Consiglio consente di giocare a porte chiuse, ma l’evoluzione della situazione del Coronavirus è continua; il calcio è un gioco troppo fisico per disputarlo, dovrebbe essere chiaro a tutti. Non bisogna anteporre questi interessi alla salute generale. La Lega Serie A ha deciso di andare avanti per questo weekend, io non condivido questa decisione; vedremo martedì cosa succederà per le prossime partite. Purtroppo l’emergenza sanitaria continua, quindi ci saranno conseguenze sul campionato”.