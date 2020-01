Sorrentino: “Ronaldo il più forte contro cui ho giocato. Mi bloccarono le sue guardie del corpo..”

TORINO – L’ex portiere Stefano Sorrentino ha dato l’addio al calcio giocato e ai microfoni di Sky ha parlato del suo passato da giocatore.

“Ho avuto la fornuna di giocare in Serie A fino a quarant’anni e voglio chiudere in bellezza. Ho ricevuto offerte, ma non ho trovato progetti che mi stimolavano. Ora sono tornato a vivere a Torino con le mia famiglia e posso vedere regolarmente le mie figlie.”

“Ronaldo non mi ha mai segnato, ma lo reputo il più forte in assoluto mai affrontato. Prima di Chievo-Juventus dovevo uscire dagli spogliatoi verso il campo per scaldarmi e fui bloccato da due guardie del corpo appostate al di fuori dello spogliatoio della Juventus: dissi loro che dovevo uscire a scaldarmi e mi risposero che non sarei potuto passare perchè c’era lì nei pressi Cristiano Ronaldo che faceva esercizi di stretching.”