la Juventus

Solskjaer su Bruno Fernandes: “Potente ed influente come CR7”

TORINO – Continua a far parlare di sé Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, che si sta imponendo in questa stagione come uno dei migliori giocatori d’Europa. Grazie alle sue grandi prestazioni, sta conquistando i consensi di tutta la critica e sta diventando un leader della sua squadra. Di lui ha voluto parlare anche l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, che al Daily Mail ha detto:

“Bruno in campo è potente ed influente come Cristiano Ronaldo: l’impatto sui suoi compagni di squadra è ottimo. Un esempio di ciò sono i risultati che la squadra ha da quando lui è entrato. Fernandes è un giocatore energico, con una grande leadership e un ottimo spirito di squadra, che ci permette di andare avanti“. Un paragone importante quello con il fenomeno della Juventus per Fernandes: CR7, infatti, è il suo idolo ed è anche il suo capitano nella Nazionale Portoghese.