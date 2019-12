Solskjaer: “Pogba non sarà venduto, farà la differenza per noi”

TORINO – L’allenatore del Manchester United Ole-Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa del calciatore francese Paul Pogba.

“Paul Pogba non sarà venduto a gennaio. Spero che possa tornare a giocare entro la fine di quest’anno, ma non lo rischierò per evitare ricadute dall’infortunio. Ha bisogno di tempo per mettersi in forma, ma farà la differenza per noi. Sappiamo di avere uno dei migliori giocatori al mondo quando gioca bene ed è in forma. Quando è stato bene, ha fornito alla squadra prestazioni fantastiche.”

