TORINO – L’allenatore del Manchester United Solskjaer, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato della condizione fisica di Paul Pogba.

“Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Si opererà non appena possibile e starà fuori circa un mese. Per noi è un grosso problema perché in questo momento non posso contare nemmeno su McTominay”.