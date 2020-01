TORINO – Il tecnico del Manchester United Ole Gunar Solskjaer ha parlato dopo la sconfitta di ieri sera subita contro l’Arsenal.

Queste le sue parole sulle condizioni del centrocampista Paul Pogba: “Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Si opererà non appena possibile e starà fuori circa un mese. Per noi è un grosso problema perché in questo momento non posso contare nemmeno su McTominay.”