TORINO – Il tecnico del Manchester United Ole Gnunar Solskjaer ha parlato del nuovo acquisto dei Red Devils Bruno Fernandes.

Queste le sue parole sul giocatore portoghese, il cui arrivo dovrebbe essere il preludio alla partenza in estate di Paul Pogba: “È sufficientemente in forma per giocare e sarà certamente coinvolto. È un vincente, è stato un fantastico capitano per lo Sporting e anche qui sarà un leader.”