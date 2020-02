Solskjaer contro Raiola: “Il cartellino di Pogba è dello United non suo”

TORINO – L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa di Paul Pogba.

“Con Raiola non ho mai parlato, questo è certo. E no, non ho riferito a Paul cosa avrebbe dovuto dire il suo agente. Il cartellino di Pogba appartiene al Manchester United e non a Raiola”.

“Sono sicuro che Paul non vede l’ora di giocare nuovamente con noi: come giocatore l’ultima cosa che vuoi è essere infortunato, c’è la voglia di aiutare la squadra. Sa che deve lavorare duramente, e quella di tornare in forma per sé e per il Manchester United è una sfida per lui. Ha iniziato a correre sul tapis roulant, il rientro si sta avvicinando: speriamo di poterlo rivedere presto”.

