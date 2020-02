Solakjaer: “Pogba? La gente può dire quello che vuole”

TORINO – L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo la vittoria di ieri sera contro il Chelsea.

Queste le sue parole in risposta a Mini Raiola: “Se voglio commentare? Assolutamente no, preferisco non commentare. Al giorno d’oggi le gente può dire quello che vuole attraverso i social media. Anche solo per dare dei titoli, quindi non ho bisogno di dire nulla. Alla fine non dà fastidio a nessuno, neanche ai calciatori, quindi non ho bisogno di dire nulla.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<