Slavate il soldato Pjanic

TORINO – Il calo della Juventus degli ultimi mesi è coinciso con il calo delle prestazioni di Miralem Pjanic.

Il centrocampista bianconero infatti non gira come ad inzio anno da ormai qualche settimana, e la squadra sembra risentirne e molto: uno dei motivi del calo di forma dei bianconeri sembra proprio essere questo, con lo stesso Sarri che lo ha ammesso in conferenza stampa e che spera di ritrovare al più presto il faro del suo centrocampo per un grande finale di stagione.

