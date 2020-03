Sissoko: “Pogba tornerà alla Juve”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del quotidiano britannico Daily Mail, dove ha parlato del futuro di Paul Pogba, sempre piu vicino al ritorno in bianconero.

SU POGBA – “Penso che tornerà alla Juve, vista la situazione. Tutto fa pensare che lascerà lo United e l’Inghilterra e la Juve è un club che lui conosce, dove è amato e rispettato incondizionatamente”.

SULLA CHAMPIONS – ” Klopp ha detto la verità: non è un solo periodo a definire la forza di una squadra. La Juve ha giocatori unici. Penso che la finale migliore sia Liverpool-Juventus. Due club unici per mentalità, forza dei giocatori e storia calcistica. Sono stato abbastanza fortunato da giocare in entrambe le squadre. Hanno attacchi atomici, il Liverpool è più giovane e la Juve ha più esperienza. Parliamo di livelli altissimi”.