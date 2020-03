Siparietto in casa Nedved: “Ci stanno derubando?”

TORINO – Come spesso accade, i personaggi di spessore, che siano dello spettacolo, del cinema o dello sport, sono soggetti a rapine e furti in casa, per via dei ‘tesori’ che potrebbero custodirne all’interno. In casa Juve la vittime piu recenti sono state Claudio Marchisio e Pavel Nedved con quest’ultimo che si è trovato al centro di un curioso e particolare episodio analogo ma che fortunatamente, è risultato essere solo un falso allarme. Già, perchè come si può leggere attraverso le storie di Instagram postate dalla secondogenita Ivana, è accaduto un siparietto davvero divertente con il fratello Pavel Nedved Jr che era intento a farsi una doccia e sentendo dei rumori ha pensato inizialmente che ci fossero dei ladri ma si trattava della sorella che era appena rincasata. Di seguito i botta e risposta delle loro chat.