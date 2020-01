Siena – Juve Under 23 1-1: Traore agguanta il pari in extremis

TORINO – Dopo l’1-2 della Juventus ottenuto all’Olimpico contro la Roma, le attenzioni della giornata, in casa Juve sono state tutte concentrate sul match delle giovanili tra Siena e Juventus Under 23. La gara è terminata con il punteggio di 1-1, agguantato in extremis da Traore, di seguito il commento della partita.

PRIMO TEMPO – Partono molto bene i padroni di casa che, sfiorano il gol sin dalle prima battute iniziali. L’occasione più ghiotta capita sui piedi di Da Silva che, al 25’ calcia dalla media distanza con la palla che termina alta sopra la traversa di pochi centimetri. È il preludio al gol però, che arriva due minuti più tardi grazie alla conclusione, non irresistibile, dello stesso Da Silva che, grazie alla complicità di Loria, porta in vantaggio i suoi, fissando il risultato parziale dei primi 45 minuti, sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO – La ripresa di gara parte con ritmi diversi, ed è la Juventus a sfiorare più volte il gol del pareggio. L’occasione più nitida capita sui piedi di Olivieri al 72’, ma la sua conclusione viene ottimamente respinta dall’estremo difensore avversario, sventando così la minaccia e il gol del pareggio. Pari che arriva 10 minuti più tardi, quando all’85’ è lo juventini Traorè a trovare il gol del pareggio, grazie alla complicità della difesa avversaria che, lo lascia calciare liberamente, portando così il risultato sul punteggio di 1-1 che, sancirá la fine del match.