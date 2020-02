TORINO – Chiusa le sessione invernale del calciomercato, la Juventus può pianificare quelle che saranno le mosse in estate.

Uno dei giocatore seguito dai bianconeri ma per il quale non è stato fatto nessun affondo è stato il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, che questa estate potrebbe lasciare i Blues e approdare all’ombra della Mole per rinforzare il reparto arretrato bianconero.