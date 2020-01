TORINO – Il nuovo allenatore del Barcellona Quique Setien ha parlato della situazione del centrocampista cileno Arturo Vidal.

“È un ragazzo straordinario, come la maggior parte della squadra. Da quando sono qui conto su tutti i giocatori, al cento per cento. Non ho pensato a nessuna cessione. Arturo sta mettendo grande volontà in quello che gli chiedo di fare, questi sono i dettagli attraverso cui un giocatore migliora.”