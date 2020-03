TORINO – Dopo la sconfitta di ieri contro il Livorno per 1-0, il Chievo ha optato per l’esonero di Michele Marcolini. Il suo sostituto sarà Alfredo Aglietti ex allenatore dell’Empoli nella scorsa stagione. Il neo tecnico firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

