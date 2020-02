Serie A, tre squadre in un punto: non accadeva da 18 anni

TORINO – Al termine dell’ultima giornata di Serie A, la classifica recita: Inter 54, Juventus 54, Lazio 53. Per trovare l’ultima volta che in questa parte della stagione c’erano tre squadre in un solo punto bisogna tornare indietro di ben 18 anni. Nella Serie A 2001/2002, dopo 23 giornate c’era la Juventus a 47 punti e Inter e Roma a 46. Una situazione molto simile a quella attuale, con l’altra squadra della Capitale in sostituzione dei giallorossi. Inter e Lazio risuciranno a fermare il dominio bianconero?