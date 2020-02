Serie A, Lazio-Bologna 2-0: biancocelesti momentaneamente al primo posto

TORINO – Oggi alle 15 è andato in scena il primo match di questa giornata di campionato, Lazio-Bologna. Uno Stadio Olimpico gremito di spettatori ha trascinato i biancocelesti alla vittoria ed a prendersi il momentaneo primo posto in classifica, in attesa dei recuperi di Juventus e Inter. Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo nel giro di tre minuti: prima Luis Alberto al 18′ e poi Correa al 21′. Ai rossoblu sono stati annullati due gol grazie all’ausilio del Var.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<