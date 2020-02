Serie A, la Lazio vince 2-3 in casa del Genoa e rimane a -1 dalla Juventus

TORINO – La Lazio vince il match delle 12.30 della domenica e rimane a -1 dalla Juventus in classifica. Ad aprire le danze è stato un gol di Marusic al 2′ minuto. Il raddoppio biancoceleste arriva al minuto 51′ con la 27esima firma di Immobile in questa stagione. Al 57′ accorcia il Genoa con una grande conclusione di Cassata e al 71′ Cataldi fa 1-3 su punizione. Nel finale Criscito segna il 2-3 ma è troppo tardi per pensare ad una rimonta.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<