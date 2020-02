Serie A, i risultati degli altri match delle 15

TORINO – Oltre alla vittoria della Juventus sul Brescia 2-0 all’Allianz Stadium, si sono disputati altri due match in questo pomeriggio di Serie A. La Fiorentina ha sbancato Marassi vincendo 1-5 contro la Sampdoria di Ranieri, con i gol di Vlahovic (doppietta), Chiesa (doppietta) e un autorete di Thorsby. Partita in cui succede di tutto: 2 espulsi (uno per parte), risse e contestazioni. Il Parma, invece, continua il suo percorso con il sogno Europa battendo al Mapei Stadium il Sassuolo di De Zerbi grazie ad un gol di Gervinho, su assist del danese Cornelius.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<