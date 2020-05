Serie A, i nuovi possibili orari alla ripresa

TORINO- In settimana è arrivata la decisione ufficiale sulla ripresa della Serie A, le cui squadre torneranno in campo dal 20 giugno. Domani verranno sciolti gli ultimi dubbi su partite e orari che, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbero dividersi in tre turni durante il fine-settimana: 17.30, 19.15, 21.45. Per le partite infrasettimanali, invece, verrebbe eliminato il turno delle 17.30, che tra l’altro non piacerebbe ai giocatori, viste le alte temperature previste.

